Ljubljana, 29. aprila - Kandidati SD za evropske poslanke in poslance Tanja Fajon, Milan Brglez in Neva Grašič bodo danes na voljo za izjave za medije med skupinskim spremljanjem soočenja vodilnih kandidatov za letošnje volitve v Evropski parlament v Maastrichtu, ki se bo ob 18.30 začelo v STA Travel Caffe, Ajdovščina 1 v Ljubljani, so sporočili iz SD.