Višje sodišče znižalo kazen za smrt brezdomca v Mariboru

Maribor, 29. aprila - Višje sodišče v Mariboru je spremenilo sodbo, izrečeno Tomiju Kolarju, ki je bil septembra lani na prvi stopnji obsojen na 21 let zapora zaradi umora brezdomskega kolega. Pritrdilo je argumentom obrambe in obsodbo za umor na grozovit način spremenilo v uboj ter mu namesto 21 let izreklo 14 let zapora, danes poročajo časniki.