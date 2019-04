Tokio, 29. aprila - Azijske borze so danes v znamenju pozitivnih gibanj. Vlagatelji, ki so jih ob koncu minulega tedna razveselili podatki o 3,2-odstotni gospodarski rasti v ZDA in dobri poslovni rezultati, bodo ta teden pozorni na trgovinske pogovore med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.