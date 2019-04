Otočani zaostajajo že dve zmagi, Kolorado izenačil polfinalno serijo

San Jose, 29. aprila - Hokejisti Carolina Hurricanes so v polfinalu vzhodne konference severnoameriške hokejske lige NHL v seriji proti New York Islanders vpisali drugo zmago ter opravili polovico poti, potrebno za uvrstitev v konferenčni finale. V polfinalu zahodne konference med San Jose Sharks in Colorado Avalanche sta ekipi poravnani na 1:1 v zmagah.