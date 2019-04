Aktualnim prvakom "grda" prva tekma konferenčnega polfinala

Oakland, 29. aprila - Onstran Atlantika sta bili na sporedu uvodni tekmi četrtfinala končnice severnoameriške košarkarske lige NBA. Zmag so se veselili aktualni prvaki Golden State Warriors, ki so na "grdi" in taktični tekmi prekrškov in osebnih napak, s 104:100 premagali Houston Rockets, ter košarkarji Boston Celtics, ki so s 112:90 premagali Milwaukee Bucks.