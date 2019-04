Najstnik pri San Diegu napadel sinagogo

New York, 29. aprila - Komaj polnoletni najstnik je v soboto s polavtomatsko puško napadel vernike v sinagogi pri San Diegu v Kaliforniji in ubil žensko, ranil rabina in moškega ter žensko, nato pa pobegnil, ko se mu je orožje zaskočilo. Po napadu je celo sam poklical reševalce in prijavil zločin, kasneje pa se brez težav vdal policiji.