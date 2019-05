V Sloveniji vsako leto rešimo na desetine upokojenih hrtov iz tujine

Ljubljana, 1. maja - Psi so v večini evropskih držav predvsem hišni ljubljenčki, so pa med njimi tudi taki, ki potrebujejo pomoč. Hrti, vzrejeni za lov in pasje dirke, pogosto živijo v slabih pogojih, ko pa odslužijo svojemu namenu, jih pogosto zavržejo, mnoge tudi evtanazirajo. V Sloveniji pred žalostno usodo vsako leto s posvojitvijo rešijo na desetine hrtov.