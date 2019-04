Kegljaški dvoboj Slovenija : Hrvaška 2:2

Ljubljana, 28. aprila - V okviru priprav za ekipno svetovno prvenstvo, ki bo od 18. do 26. maja v Rakycanyh na Češkem, sta se slovenski kegljaški reprezentanci pomerili s hrvaškima in to na Hrvaškem. Prvi dvoboj je bil na Otočcu, drugi v Zaprešiću. Ženska obračuna sta se obakrat končala z zmago Hrvatic, moška pa sta pripadla Slovencem.