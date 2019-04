Maščevalci do zgodovinskega rekorda

Lanski Maščevalci: Brezmejna vojna so na prvi konec tedna predvajanja na globalni ravni ustvarili 640 milijonov dolarjev prihodkov, letošnje nadaljevanje je to vsoto praktično podvojilo. In podatki za ta konec tedna še niso popolni, poudarjajo v ekipi portala BoxOfficeMojo, ki se ukvarja z zbiranjem podatkov o zaslužkih filmov.

Omenjeni dvojici po zaslužku na premierni oziroma otvoritveni konec tedna - ta zajema obdobje od dneva premiere do vključno prve nedelje po premieri - do petega mesta sledijo Hitri in drzni 8 (2017), Vojna zvezd: Sila se prebuja (2015) in Jurski svet (2015).

Letošnji Maščevalci se z 1,2 milijarde dolarjev prihodkov obenem že uvrščajo tudi na 18. mesto lestvice največjih filmskih zaslužkarjev nasploh. Na tej kraljuje Avatar (2009), ki je na globalni ravni v celotni dobi predvajanja prinesel 2,8 milijarde dolarjev, sledita mu Titanik (1997) in že omenjena Vojna zvezd: Sila se prebuja.

Filmska franšiza po stripovskih superjunakih pod okriljem ameriške založbe Marvel Comics, poimenovana Marvel Cinematic Universe (MCU), se je začela leta 2008 s filmom Iron Man, do letošnjega leta pa je Marvel Studios v treh fazah nanizal že 22 celovečernih filmov. Franšiza sicer poleg celovečercev zajema tudi druge vsebine, kot so npr. stripi in televizijske serije.

Glavni junaki sklepnega dela Maščevalcev in tudi celotnega Marvelovega univerzuma so Iron Man (igra ga Robert Downey Jr.), Stotnik Amerika (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth), Črna vdova (Scarlett Johansson), Stotnica Marvel (Brie Larson) in drugi, ki se v filmu Maščevalci: Zaključek spopadejo z mogočnim Thanosom (Josh Brolin).