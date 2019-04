Barcelona in Lyon za končno zmago v ligi prvakinj

Ljubljana, 28. aprila - Nogometašice španske Barcelone in francoskega Lyona so letošnje finalistke evropske lige prvakinj. Igralke iz katalonske prestolnice so v polfinalu izločile nemški Bayern iz Münchna s skupnim izidom 2:0, nogometašice iz Lyona pa so bile boljše od angleškega Chelseaja s skupnim izidom 3:2. Veliki finale bo 18. maja v Budimpešti.