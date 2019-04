Petra Martić do svojega prvenca v Istanbulu

Istanbul, 28. aprila - Hrvaška teniška igralka Petra Martić je v Istanbulu dosegla svojo prvo turnirsko zmago na turnirjih WTA. Po finalnih porazih v Kuala Lumpurju in Bukarešti je danes zmagala v največjem turškem mestu, v finalu turnirja z nagradnim skladom 250.000 dolarjev je bila po uri in 49 minutah boljša od Čehinje Markete Vondroušove z 1:6, 6:4 in 6:1.