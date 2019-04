Znani vsi polfinalisti rokometnega pokala EHF

Ljubljana, 28. aprila - Po današnji rokometni tekmi med berlinskim Füchsejem in Hannovrom so znani vsi polfinalisti zaključnega turnirja evropskega pokala EHF. Na sklepnem turnirju, ki bo 17. in 18. maja v nemškem Kielu, bodo poleg domače ekipe nastopili še danski Holstebro, portugalski Porto in nemški Füchse Berlin.