Sheffield United po poti Norwicha v premier league

London, 28. aprila - Po Norwichu so se v elitno angleško nogometno tekmovanje premier league v sezoni 2019/20 uvrstili tudi igralci Sheffielda Uniteda. To jim je omogočil razplet edinega današnjega obračuna v angleškem championshipu med Leedsom in Aston Villo, ki se je končal z neodločenim izidom 1:1.