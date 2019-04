Kipchoge z drugim najboljšim časom vseh časov še četrtič zmagal na maratonu v Londonu

London, 28. aprila - Svetovni rekorder Kenijec Eliud Kipchoge je dosegel drugi najboljši čas vseh časov na 42 km in je še četrtič zmagal na maratonu v Londonu po letih 2015, 2016 in 2018. S časom dveh ur, dveh minut in 37 sekund je bil tudi tokrat pred vsemi, hitrejši pred tem pa je bil le 16. septembra lani, ko je z 2:01:39 v Berlinu postavil svetovni rekord.