Brigid Kosgei najboljša na maratonu v Londonu

London, 28. aprila - Kenijka Brigid Kosgei je bila najboljša na maratonu v Londonu. S časom dveh ur, 18 minut in 20 sekund je postavila osebni rekord ter ugnala rojakinjo Vivian Cheruiyot (2:20:14) in Etiopijko Rozao Dereje (2:20:51). Petindvajsetletna Kosgeijeva je lani v britanski prestolnici zasedla drugo mesto in jo je prehitela prav Cheruiyotova.