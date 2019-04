Protestniki in vojska v Sudanu sklenili dogovor o skupnem vladajočem svetu

Kartum, 28. aprila - Voditelji sudanskega protestnega gibanja in sudanske vojske so v soboto dosegli dogovor o oblikovanju civilno-vojaškega vladajočega sveta, kar je ključen preboj v pogovorih med stranema. Protestniki so medtem napovedali, da bodo pred sedežem vojske vztrajali, dokler ne bo oblikovana civilna vlada.