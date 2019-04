Odpoklic sirov St Felicien du Dauphine 180 g in St Marcellin zgo 80 g

Ljubljana, 28. aprila - Podjetje E.Leclerc je zaradi možnosti prisotnosti bakterije E. coli O26 iz prodaje odpoklicalo izdelke sir St Felicien du Dauphine 180 g in St Marcellin zgo 80 g znamke Nos regions ont du talent, dobavitelja Fromagerie Alpine. Pri obeh izdelkih so iz prodaje odpoklicali tako samopostrežno opcijo v plastičnem ovoju kot postrežno v glineni posodici.

Izdelki so bili naprodaj na samopostrežnih in postrežnih oddelkih v trgovini. Črtne kode izdelkov so 3564709031736, 3564709042220, 3564709000671 in 3564709174877.

Podjetje E.Leclerc kupce prosi, da izdelkov ne uživajo, temveč jih vrnejo na mesto nakupa. V podjetju tudi opozarjajo, da so med posebej ogroženimi občutljive skupine ljudi, kot so otroci, nosečnice, osebe z oslabljenim imunskim sistemom ter starostniki.

Pri podjetju tudi opozarjajo, da se morajo osebe, ki so izdelek zaužile in pri katerih so se pojavili simptomi, kot so driska, bolečine v trebuhu ali bruhanje, čim prej posvetovati s svojim zdravnikom in ga obvestiti o zaužitju zadevnih izdelkov z možnostjo prisotnosti bakterije Escherichia coli.

Če se v 10 dneh po zaužitju zadevnih izdelkov ne pojavi noben od omenjenih simptomov, je skrb odveč in obisk zdravnika ni potreben, še dodajajo.

Za več informacij se potrošniki lahko obrnejo na telefonsko število 01 42 04 267.