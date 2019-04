Taekwondoistom ITF dva naslova svetovnih prvakov, pet srebrnih in štiri bronasta odličja

München, 28. aprila - Slovenski taekwondoisti verzije ITF so na svetovnem prvenstvu, ki je potekalo od srede do sobote v nemškem kraju Inzell, osvojili dve zlati ter pet srebrnih in štiri bronasta odličja. Svetovna prvakinja je postala Tyra Barada v posamičnih borbah ter mladinke Alisa in Larisa Žagar Slemenšek, Tyra Barada, Maša Kenjalo in Nina Kitek v ekipnih borbah.