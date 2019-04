London, 28. aprila - Norwich City si je za naslednjo sezono zagotovi premier ligo. Marcos Stiepermann in Mario Vranić sta zadela za Norwich, ki je z 2:1 premagal Blackburn Rovers in Norwich ima dva kroga pred koncem druge ravni nogometnih prvenstev v Angliji na prvem mestu 91 točk in si je zagotovil eno od prvih dveh mest za samodejno napredovanje.