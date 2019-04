Rennes presenetili bogati PSG in osvojil francoski pokal

Pariz, 28. aprila - Nogometaši Rennesa so presenetljivo osvojili francoski pokal, tretjič v klubski zgodovini. V finalu so na Stade de France proti favoriziranemu Paris Saint-Germainu nadoknadili zaostanek dveh zadetkov in po enajstmetrovkah stavili s 3:2 (1:2, 2:2). PSG je pokal pred tem osvojil štirikrat v nizu, ostal pa je pri rekordnih dvanajstih.