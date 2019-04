Trije slovenski finali na prvi postaji kitajske turneje

Chongqing, 28. aprila - Po današnjem polfinalu tretje tekme svetovnega pokala športnih plezalcev in športnih plezalk na balvanih je jasno, da bo Slovenija imela v finalu kar tri predstavnike. V zadnji krog tekmovanja na prvi postaji kitajske turneje v kitajskem Chongqingu so se prebili Janja Garnbret in Katja Kadić v ženski in Anže Peharc v moški konkurenci.