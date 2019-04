Lenny Kravitz v Stožicah od ljubezni do revolucije

Ljubljana, 28. aprila - V ljubljanskih Stožicah se je v soboto drugič v karieri ustavil Lenny Kravitz. V Sloveniji je začel evropski del koncerne turneje Raise Vibration, poimenovane po lani izdanem 11. studijskem albumu. Upravičil je sloves glasbenika, veščega različnih žanrov, in polno dvorano povzdignil do plesa ob uspešnicah in nekaterih novih pesmih.