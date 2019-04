Barcelona potrdila naslov v sezoni 2018/19

Barcelona, 27. aprila - Nogometaši Barcelone so danes potrdili naslov prvaka Španije za sezono 2018/19. Tri kroge pred koncem primere division so z današnjo zmago proti Levanteju z 1:0 (0:0) Katalonci tekmecem ušli na neulovljivo razliko in potrdili 26. naslov državnega prvaka, osmega v zadnjih 11 sezonah.