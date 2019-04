Po Sloveniji krajevne plohe in lokalna neurja

Ljubljana, 27. aprila - Čez dan so se ponekod po Sloveniji pojavljale krajevne plohe, pa tudi lokalna neurja. Uprava za zaščito in reševanje poroča o neurjih na območjih občin Slovenske Konjice, Zreče in Krško. Zabeležili so dva udara strel, poškodovano ostrešje, podrto drevje, poškodovan elektro drog. Ponekod so nalivi ovirali promet, na dolenjski avtocesti tudi sodra.