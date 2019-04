Organizatorji polmaratona v Trstu proti udeležbi afriških tekačev

Trst, 27. aprila - Organizatorji polmaratona v Trstu so se odločili, da afriškim tekačem ne dovolijo udeležbe na tekmovanju, ki bo v tem mestu potekalo 5. maja. Kot razlog za tako odločitev so navedli "izkoriščanje" afriških športnikov, zaradi česar so bili deležni kritik zaradi rasizma. Tekaškega dogodka se bodo lahko udeležili le tekači iz Evrope.