Krajinović in Berrettini za zmago v Budimpešti

Budimpešta, 27. aprila - Srb Filip Krajinović in Italijan Matteo Berrettini sta finalista teniškega turnirja ATP v Budimpešti. Krajinović je v današnjem prvem polfinalnem dvoboju turnirja z nagradnim skladom 524.340 evrov premagal Francoza Pierre-Huguesa Herberta s 6:2 in 6:2, Berrettini pa je bil v drugem obračunu boljši od Srba Lasla Djereja s 6:4 in 6:2.