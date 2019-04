15 let v EU: Kaos z brexitom, nove širitve ni na vidiku

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 28. aprila - Petnajst let po velikem poku EU zaposluje kaos z brexitom in boj z evroskeptiki, širitvenega apetita ni. Vrstijo se svarila EU, da izgublja verodostojnost in da se igra z ognjem, saj niti po zgodovinskem dogovoru Aten in Skopja o imenu premiki niso zagotovljeni, zlasti zaradi ostrih stališč Francije in Nizozemske.