Požar v stanovanjski hiši v Spodnjem Gasteraju povzročil za 150.000 evrov škode

Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 27. aprila - V Spodnjem Gasteraju v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah je v petek nekaj po 17. uri v eni od tamkajšnjih stanovanjskih hiš izbruhnil požar. Domači so ga skušali sami pogasiti, a jim to zaradi obsega požara in vetra ni uspelo. Požar se je razširil na mansardo in ostrešje, gmotna škoda, ki jo je povzročil, pa znaša okoli 150.000 evrov.