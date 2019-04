Pravoslavni verniki praznujejo veliko noč

Ljubljana, 28. aprila - Mnogi pravoslavni verniki po svetu in tudi pri nas danes praznujejo veliko noč, praznik vstajenja Jezusa Kristusa. Z osrednjim praznovanjem so začeli v petek, ko so po pravoslavnih cerkvah z oltarja med ljudi simbolično prenesli Kristusov grob. Praznovanje bo doseglo vrhunec ob današnjih dopoldanskih bogoslužjih.