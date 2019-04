Razgaljene feministke zmotile predvolilno zborovanje španske skrajne desnice

Madrid, 27. aprila - Zadnje zborovanje španske skrajno desne stranke Vox pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami v Španiji so v petek zvečer zmotile aktivistke feminističnega gibanja Femen. Tri aktivistke, ki so na zborovanju v Madridu vdrle na oder pred nastopom vodje Voxa Santaga Abascala, so na golih prsih imele napisan slogan To ni domoljublje, to je fašizem.