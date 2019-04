Naravovarstveniki in reševalci pozivajo k varnemu obiskovanju narave

Ljubljana, 27. aprila - Triglavski narodni park in Gorska reševalna zveza Slovenije vse obiskovalce narave pozivata, naj bodo v prihajajočih praznikih še posebej pozorni na svojo varnost in varnost drugih ob obisku naravnih znamenitosti in gora. Ponekod so poti namreč še vedno zasnežene, zato je ustrezna oprema nujna za varnost, tudi na nižje ležečih predelih.