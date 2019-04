Vreme: Danes sprva delno jasno, popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami

Ljubljana, 27. aprila - Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in možnostjo neviht, ob morju bo večinoma suho. Proti večeru se bo razjasnilo. Ponekod bo prehodno zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.