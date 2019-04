Šrilanška policija po eksplozijah v obkoljeni hiši našla 15 trupel

Kolombo, 27. aprila - Šrilanška policija je med racijo po nedavnih napadih na cerkve in hotele v petek zvečer nameravala preiskati domnevno zatočišče džihadistov na vzhodu Šrilanke. Ko so varnostne sile hišo obkolile, je v njej odjeknilo več eksplozij, davi pa so v njej našli 15 trupel. Policija domneva, da so se v hiši razstrelili trije samomorilski napadalci.