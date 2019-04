Carolina in San Jose do prve prednosti

New York, 27. aprila - Hokejisti Caroline in San Joseja so dobili prvi tekmi konferenčnega polfinala severnoameriške profesionalne hokejske lige NHL. Hokejisti Caroline Hurricanes so na vzhodu z golom Jordana Staala po podaljšku v gosteh z 1:0 ugnali New York Islanders, več golov je padlo v San Joseju, kjer so bili domači morski psi s 5:2 boljši od Colorada.