Mešan teden za newyorške borzne indekse

New York, 27. aprila - Newyorški borzni indeksi so minuli teden poln četrtletnih poročil velikih ameriških podjetij sklenili mešano, vlagatelji pa so se skupaj s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom ob koncu tedna razveselili vladnega poročila o 3,2-odstotni gospodarski rasti v prvem četrtletju letošnjega leta.