CSKA Moskva osmič zaporedoma na zaključnem turnirju evrolige

Ljubljana, 26. aprila - Košarkarji CSKA Moskve so tretji udeleženci zaključnega turnirja evrolige. Mesto v Vitorii na severu Španije, kjer se bodo najboljše štiri ekipe v Evropi srečale od 17. do 19. maja, so si priigrali z zmago v četrti tekmi četrtfinala prav proti gostiteljem 'final foura', Baskonii, z 92:83.