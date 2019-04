Newyorške borze končale v zelenem

New York, 26. aprila - Newyorške borze so današnje trgovanje po uvodnem padcu zaključile v zelenem. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta teden končala z novo rekordno vrednostjo, temu pa je botrovala močna ameriška gospodarska rast in višji dobički podjetij od pričakovanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.