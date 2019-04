Nova Gorica, 26. aprila - Odbojkarice Nove KBM Branika so šestnajstič postale državne prvakinje. V odločilni peti tekmi finala so v Novi Gorici premagale GEN-I Volley s 3:1 (21, -22, 17, 18), s tem pa so finalno serijo dobile s 3:2 v zmagah.