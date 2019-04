V UKC Ljubljana zaradi ošpic hospitalizirali bolnika

Ljubljana, 26. aprila - Na Infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so danes hospitalizirali tujega državljana, pri katerem so laboratorijsko potrdili nov primer ošpic, so danes pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Dogodek ni povezan s primeroma konec prejšnjega tedna.