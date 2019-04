Policija po petih mesecih izsledila avtocestnega roparja

Nova Gorica, 26. aprila - Ajdovski in novogoriški policisti so uspešno preiskali roparsko tatvino, ki se je v začetku leta zgodila na hitri cesti pri Vipavi. Osumljenega 49-letnega državljana Kosova so izsledili pred dnevi in mu minulo soboto odvzeli prostost. Preiskovalni sodnik je za nepridiprava odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.