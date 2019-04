Rektorska konferenca za čim prejšnji dvig plačila raziskovalnega dela

Nova Gorica/Vipava, 26. aprila - Rektorska konferenca je razpravljala o zahtevi za dvig plačila raziskovalnega dela glede na spremembe plačne zakonodaje. Vlado in agencijo za raziskovalno dejavnost so pozvali, da se začnejo čim prej ukvarjati s to problematiko. "Ena varianta je verjetno preko agencije in vrednosti cene ure," je za STA dejal predsednik konference Danilo Zavrtanik.