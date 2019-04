Istrsko plovilo topo predali namenu

Portorož, 26. aprila - Ob zaključku projekta Mala barka 2 so danes v Portorožu tudi uradno predali namenu repliko tradicionalnega istrskega plovila - topa. Ob tej priložnosti sta direktor pomorskega muzeja Franco Juri in dekanja fakultete za pomorstvo in promet Elen Twrdy podpisala pogodbo o sodelovanju, na podlagi katere bo fakulteta upravljala s plovilom.