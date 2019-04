Agencija za raziskovalno dejavnost že začela izboljševati sistem

Ljubljana, 26. aprila - Agencija za raziskovalno dejavnost, ki je bila pri izbiri raziskovalnih programov in projektov leta 2017 in v prvi polovici leta 2018 po mnenju računskega sodišča le delno učinkovita, je že začela nov cikel sistemskih dopolnitev. Revizijo bodo uporabili kot priporočilo za nadaljevanje sistemskih izboljšav, so zapisali.