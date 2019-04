Vlada pošilja v Bruselj še program stabilnosti

Ljubljana, 26. aprila - Potem ko je vlada nacionalni reformni program za leti 2019 in 2020 pred dnevi že posredovala v Bruselj, danes pošilja še program stabilnosti s fiskalnimi napovedmi za prihodnja tri leta. Na tej podlagi bo Evropska komisija presodila, ali je Slovenija na pravi poti do srednjeročnega cilja javnih financ in jo po potrebi pozvala k ukrepanju.