Ford v preiskavi zaradi možnih nepravilnosti pri meritvah izpustov

Dearborn, 26. aprila - Ameriške oblasti so sprožile preiskavo avtomobilskega proizvajalca Forda zaradi potencialnih nepravilnosti pri meritvah izpušnih plinov avtomobilov, so sporočili iz družbe. Poudarili so, da je bila povod za preiskavo samoprijava, domnevne nepravilnosti pa niso vključevale sporne programske opreme, kot jo je v svoja vozila vgradil Volkswagen.