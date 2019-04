Ministrstvo: Slovenskega pravosodja ni več mogoče ocenjevati kot kriznega

Ljubljana, 26. aprila - Pregled stanja na področju pravosodja v EU potrjuje, da slovenskega pravosodja ni več mogoče ocenjevati kot kriznega, pač pa dokaj uspešnega, v določenih delih celo nadpovprečnega, so zapisali na ministrstvu za pravosodje. Zagotovili so, da se bodo pri pripravi zakonodajnih sprememb še naprej trudili krepiti učinkovitost in kakovost sistema.