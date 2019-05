Naložbe CTN: Kranju zaenkrat odobrena polovica razpoložljivih sredstev

Kranj, 1. maja - Mestni občini Kranj v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) pripada 11,35 milijona evrov. Občina si je zaenkrat uspela zagotoviti 5,6 milijona evrov sredstev, in sicer za ureditev kolesarskih povezav in za dozidavo ter rekonstrukcijo nekdanje ekonomske šole v nove oddelke osnovne šole in vrtca.