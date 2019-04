Poziv nevladnikov k sistemski prepovedi baterijske reje kokoši nesnic v Sloveniji

Ljubljana, 28. aprila - Društvo za zaščito živali Ljubljana in zavod Danes je nov dan sta na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter upravo za varno hrano naslovila poziv k sistemski prepovedi baterijske reje kokoši nesnic v Sloveniji. Po njihovem mnenju je namreč "skrajni čas, da se tudi Slovenija jasno zaveže k bolj odgovorni politiki do rejnih živali".