Akademija za družbeno odgovornost podpira predlog za dvojni status upokojencev

Ljubljana, 26. aprila - Akademija za družbeno odgovornost, v kateri so med drugim profesorji nekaterih ljubljanskih fakultet, podpira predlog za spremembo pokojninskega zakona, po kateri bi lahko upokojenci nadaljevali pridobitno dejavnost in hkrati prejemali pokojnino. Starostna pokojnina ima namreč ob socialni tudi lastninsko prvino, so poudarili.