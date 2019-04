Partnerstvo za spremembe v petem krogu rešuje nove izzive

Ljubljana, 26. aprila - Zaposleni v javnem sektorju in gospodarstvu v petem krogu projekta Partnerstvo za spremembe naslavljajo nove izzive. Tokrat so v ospredju primeri dobrih praks učiteljev v osnovnih šolah, izpisovanje zahtev za izdajo gradbenega dovoljenja ter povečanje dosega uporabe e-storitev javne uprave, so sporočili iz zbornice AmCham Slovenija.